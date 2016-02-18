مدرب الزمالك – الكشف عن مطالب ريدناب المالية.. وتغيير وجهة وفد التفاوض والخطة ' ب '

يستمر بحث الزمالك عن مدرب أجنبي لقيادة الفريق خلفا للمقال أحمد حسام "ميدو" حيث شهدت الساعات الماضية تطورا في هذا الملف.

ويظل ريدناب هو المرشح صاحب الأولوية لنادي الزمالك، كما علم FilGoal.com أن الراتب الذي طلبه الإنجليزي المخضرم هو 120 ألف يورو.

وفي خطوة مفاجئة، غير وفد التفاوض الأبيض – الذي يضم عضو مجلس الإدارة أحمد مرتضى منصور ونجل رئيس النادي أمير مرتضى بجانب خالد رفعت مدير التسويق – وجهته من دبي إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل التفاوض مع ريدناب (تعرف عليه من هنا).

ماذا لو لم تنجح المفاوضات مع ريدناب؟

هنا يلجأ وفد الزمالك للخطة "ب"، وهي التفاوض مع الأسكتلندي أليكس ماكليش بجانب مرشح آخر.

هذا المرشح هو مدرب نادي سوانزي سيتي السابق ولاعبهم السابق أيضا جاري مونك، والذي خلف مايكل لاودروب في قيادة الفريق القادم من ويلز بين 4 فبراير 2014 إلى 9 ديسمبر 2015.

وأنهى مونك موسمه الأول مع الفريق في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي، قبل أن يتقهقر مستوى الفريق هذا الموسم وتتم إقالته ويحل محله فرانشسكو جيدولين.