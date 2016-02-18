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سقوط عاطلين مطلوب إحضارهما فى قضيتى قتل عمد بالبحيرة

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سقوط عاطلين مطلوب إحضارهما فى قضيتى قتل عمد بالبحيرة سقوط عاطلين مطلوب إحضارهما فى قضيتى قتل عمد بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط عاطلين مطلوب إحضارهما فى قضيتى قتل عمد.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ضبط ا.م.ع.26 سنة عاطل ومقيم البستان الدلنجات، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيتين رقمى 9958/2013 إدارى مركز كوم حمادة قتل عمد 17580 /2015 جنايات مركز الدلنجات، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، وضبط ى.ع.ى.30 سنة عاطل ومقيم محلة نصر مركز شبراخيت المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6577/2015 جنايات مركز شبراخيت قتل عمد وإتلاف، وفى مجال المراقبين الهاربين تم ضبط ع.ا.ع.36سنة عاطل ومقيم المراكبية قسم كفر الدوار الهارب من المراقبة فى القضية رقم 16459/2011 جنايات قسم كفر الدوار سرقة بالإكراه لمدة خمس سنوات.

وتحررعن ذلك المحضر رقم 2086 جنح قسم كفر الدوار لسنة 2016.

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مصر 365