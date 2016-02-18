«الإسكان» توفر 51 ألف شقة لمن انطبقت عليهم الشروط من الحاجزين بـ6 أكتوبر

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توفير وحدات سكنية لـ٥١٧١٧ مواطنًا ممن انطبقت عليهم شروط حجز الإسكان الاجتماعي، بمنطقة دهشور- مدينة ٦ أكتوبر، ولكن لم يحصلوا على وحدات.

وأضاف “مدبولي”، أن عدم حصولهم على الوحدات يرجع لكون الوحدات الجاهزة بالمشروع، الذي افتتحه الرئيس منذ أسبوعين، لم تف بعدد المنطبق عليهم الشروط، وذلك على أن يتم التسليم بعد عام من بدء التنفيذ.

وقال “مدبولي”، وفقًا لما ذكره بيان وزارة الإسكان، إنه فيما يخص مشروع “دهشور- ٦ أكتوبر”، بالجيزة، بلغ عدد المستوفين للشروط به ٦٤٢٤٥ عميلًا، مقابل عدد وحدات يبلغ ١٢٥٢٨ وحدةً.

وتم وفقًا للقواعد التعامل على ملفات أصحاب الأولوية تباعًا، وبالتالي استبعد ٥١٧١٧ عميلًا، ومع التكليفات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة عدد الوحدات المنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعي، سيتم استيعاب جميع هؤلاء المواطنين، في وحدات سكنية سيتم تنفيذها بنفس المنطقة.

وأضاف الوزير، أن صندوق التمويل العقاري سيبدأ إجراءات الاستعلام الميداني عنهم، عقب انتهائه من تخصيص الوحدات لـ١٢٥٢٨ المستحقين، تمهيدًا لتحويل المقبولين منهم للبنوك الممولة لدراستهم، وسداد دفعة الاستلام، وسيتم استلام الوحدات بعد عام من بدء التنفيذ، مع زيادة بسيطة في الأسعار.

وأكدت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، أن الصندوق يقوم حاليًا بنشر بيان بأسماء جميع من انطبقت عليهم الشروط على موقعه الإليكتروني www.mff.gov.eg وأولوياتهم، حتى يتمكن كافة المتقدمين من معرفة موقفهم بالمشروع دون التوجه لمقر الصندوق.

وأضافت “عبد الحميد”، أنه في ذات الإطار – وفقًا لدورة العمل المعتمدة من الصندوق- سيتم إرسال رسائل نصية لكل من المقبولين والمرفوضين من الصندوق على هواتفهم الخاصة، لإبلاغهم بنتيجة الاستعلام.

ومن المقرر أن يتم التنبيه على المقبولين من خلال الرسالة بالتوجه لجهة التمويل “البنوك”، التي سيتم التعامل معهم من خلالها، للبدء في إجراءات منح التمويل، وإنهاء التعاقد على الوحدة السكنية.

وأوضحت فيما يخص المرفوضين فيمكنهم الاستفسار عن أسباب الرفض، والتظلم وتقديم الشكاوى، من خلال مركز الاتصالات الخاص بالصندوق على الأرقام 1188 من أي محمول و090071117 من أي خط أرضي، ومن يرغب في التواصل شخصيًا مع موظفي الصندوق، عليه التوجه لمركز خدمة العملاء بجهاز مدينة ١٥ مايو.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه سيتم قريبًا الإعلان عن فتح باب الحجز لحوالي ٢٥ ألف وحدة سكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بالمدن الجديدة والمحافظات.

أضاف الوزير أن الوحدات التي سيعلن عنها للحجز، منها نحو ٢٤ ألف وحدة ٣ غرف وصالة، وألف وحدة غرفتان وصالة، وكلها تشطيب كامل، ومتوافر بها المرافق والخدمات.

وأشار إلى أن الوحدات المطروحة منها في مدن: ” الشروق، ١٥ مايو، النوبارية، برج العرب الجديدة، الفيوم الجديدة، أسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبعض المحافظات”، بخلاف الوحدات الجاهزة “غرفتان وصالة” في مدينة العبور، ومحافظات:” القليوبية، ودمياط، وسوهاج”.