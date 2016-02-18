صور| رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش عربات الركاب بكوم أبو راضي



> تفقد المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد اليوم ، ورش كوم أبو راضي المتخصصة في تطوير وعمرة عربات الركاب، رافقه أثناء الجولة اللواء محمود زغلول مدير عام الهيئة العربية للتصنيع ورؤساء مجالس إدارة مصنع قادر ومصنع سيماف وقيادات الهيئة .

> وقال بيان صحفي لوزارة النقل، اليوم الخميس، إن ذلك يأتى ذلك ضمن خطة تطوير الهيئة المتضمنة تحديث وتطوير أسطول عر بات الركاب بالتعاون مع مصنع قادر ومصنع سيماف التابعين للهيئة العربية للتصنيع وذلك بغرض تحسين الخدمة على خطوط الفروع والضواحى وتقديم خدمات جديدة مميزة لجمهور المسافرين .

وبحسب البيان، صرح رئيس الهيئة أن الخطة تتضمن:

> - تحسين عدد 390 عربة مميزة غير مكيفة من خلال مراجعة وتغيير التالف من ( الشبابيك – الأرضيات – الكراسي – أرفف العفش – إكسسوارات دورة المياه – الدهانات ) بغرض تحسين مستوى الخدمة بخطوط الوجه البحرى .

> - تحسين عدد 960 عربة مطورة غير مكيفة بورش المنيا وطنطا وأبوزعبل والزقازيق وإيرماس بغرض تحسين مستوى الخدمة بقطارات الفروع والضواحى.

> - تحسين وتطوير عدد 89 عربة مكيفة درجة ثانية إسبانى بغرض اضافة عدد 2 عربة لكل خط باجمالى 40 قطار(عدد 5000 راكب يوميا ) .

> - تحسين عدد 300 عربة مكيفة أولى وثانية أسباني بغرض تحسين الخدمة بالقطارات المكيفة على خطوط الوجه القبلى والبحرى .

> - تطوير عدد 116 عربـــــة فرنساوي مكيفة ( 12 قطار) ( تجديد جميع المكونات الداخلية لصالون العربة) بغرض تحسين الخدمة على خط القاهرة الاسكندرية .

> - تطوير عدد 45 عربـــــة نوم ونادى مكيفة ( عدد 39 عربة نوم + عربة نادى) بغرض خدمة الافواج السياحية .

> - توريد عدد 212 عربة مكيفة أستانلس إستيل جديدة (أولى – ثانية – بوفيه -VIP) بعدد 12 قطار بإيراد متوقع 300 مليون جنيه بغرض تحسين الخدمة بالقطارات المكيفة على خطوط (الاسكندرية / القاهرة / اسوان) .

> - تطوير عدد 300 عربة مميزة بورش الهيئة بكوم ابو راضى بغرض تحسين الخدمة على خطوط الوجه البحرى .

> وتفقد رئيس الهيئة خلال الجولة المراحل المختلفة لتطوير وتحسين عربات الركاب والتى سوف يتم تشغيلها على خطوط الهيئة قريبا ليشعر الراكب بتحسين فى الخدمة المقدمه.

> وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، بحسل البيان، إلى أن الأيام القادمة سوف تشهد تحسن فى الخدمات المقدمة لجمهورالمسافرين وخاصة القطارات العادية لخدمة ركاب خطوط الفروع والضواحى .