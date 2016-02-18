مصرع عامل صدمته سيارة أجرة بالمنوفية

لقى عامل مصرعه بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، صدمته سيارة أجرة أثناء سيره على طريق كفر داود/ السادات، وتم نقله للمستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد وحيد الحضرى مأمور مركز السادات يفيد من مصرع "مصطفى . ع . م" 67 عاما عامل ومقيم بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بعد أن صدمته سيارة أجرة أثناء سيره على طريق كفر داود/ السادات، وتم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.