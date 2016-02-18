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مصرع عامل صدمته سيارة أجرة بالمنوفية

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مصرع عامل صدمته سيارة أجرة بالمنوفية مصرع عامل صدمته سيارة أجرة بالمنوفية
لقى عامل مصرعه بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، صدمته سيارة أجرة أثناء سيره على طريق كفر داود/ السادات، وتم نقله للمستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد وحيد الحضرى مأمور مركز السادات يفيد من مصرع "مصطفى . ع . م" 67 عاما عامل ومقيم بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بعد أن صدمته سيارة أجرة أثناء سيره على طريق كفر داود/ السادات، وتم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365