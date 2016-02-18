ضبط 10 قطع سلاح نارى و3 كيلو بانجو فى حملة أمنية بالمنيا

أجرت مديرية أمن المنيا اليوم، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون والأسلحة غير المرخصة والهاربين من أحكام قضائية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد تنفيذ 2660 حكمًا قضائيًا عبارة عن 23 جناية و1745 حبس جزئى و588 حبس مستأنف و235 غرامة فورية و40 غرامة مستأنفة و29 مخالفة و17060 المبالغ المتحصلة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 10 قطع سلاح نارى غير مرخصة، عبارة عن 3 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش و3 فرد محلى الصنع، وتحررت المحاضر اللازمة.

كما تمكنت الحملة الحملة من تحرير 3308 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط "ا.س.ط.س.ش"، 30 عاما ومقيم دير أبو حنس بمركز ملوى وبحوزته لفافة كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلو جرامات بقصد الاتجار، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.