صور| افتتاح مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون الرابع

افتتح اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، مهرجان أسوان الدولى الرابع للثقافة والفنون، ضمن فاعليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبد أبوسمبل، والذى سيقام خلال الفترة من 17 إلى 22 فبراير الحالى، وذلك بحضور السفير الهندى بمصر سانجاى باتاتشاريا، الذى استقبله المحافظ أسوان افتتاح المهرجان للتعبير له عن ترحيب أسوان به وبالشعب الهندى أجمع للمشاركة فى هذا الحدث العالمى الفريد.

كما افتتح المحافظ على هامش المهرجان معرض الحرف البيئية واليدوية ومعرض فنون تشكيلية، فيما أكد اللواء مجدى حجازى على جاهزية واستعداد المحافظة لإحتضان فاعليات المهرجان الدولى بمشاركة 14 فرقة فنون شعبية منها 7 فرق دولية هى الهند واليونان وتونس ورومانيا والصين وأثيوبيا وأوغندا، بالإضافة إلى 7 فرق مصرية هى الشرقية والحرية بالإسكندرية والأقصر والإسماعلية والعريش وأسوان وتوشكى.

وأشار المحافظ إلى أن الفاعليات تتضمن أيضاً تنظيم كرنفال بالمراكب الشراعية والماتور على صفحة النيل الخالد أمام نادى التجديف للرياضيات المائية ووسط مشاركة من أهالى أسوان والأفواج السياحية، كما سيتضمن المهرجان تقديم عروض لجميع الفرق المشاركة على مدار يومى الخميس والجمعة بالمواقع الثقافية بقصور ثقافة أسوان ودراو و كوم أمبو وحسن فخر الدين بنصر النوبة والسباعية بإدفو.