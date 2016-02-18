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باحثون سعوديون يطورون علاجا لجذور الأسنان

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باحثون سعوديون يطورون علاجا لجذور الأسنان باحثون سعوديون يطورون علاجا لجذور الأسنان
تمكن فريق بحثى من كليتى طب الأسنان والصيدلة فى جامعة الملك سعود بالرياض من تركيب أول مستحضر على مستوى العالم لعلاج جذور الأسنان، من "حامض الهيدروفلوريك" لإذابة مادة التجمع المعدنى ثلاثى التأكسد Mineral trioxide aggregate والذى تم استخدامه مؤخرا فى حشو الجذور.

وتوصل الفريق، الذى يضم 3 أطباء، من تركيب المستحضر واكتشاف هذا النوع المعنى بإذابة مادة الـMTA فى حالة فشلها فى علاج الجذور.

وأوضح الباحث الاستشارى المتخصص فى تصميم وتخليق وتطوير الدواء بكلية الصيدلة الدكتور عبد الغفور بن عبد المغيث التركستانى لوكالة الأنباء أنه قبل التوصل لتركيبة معلق الهيدروفلوريك كان من المستحيل إزالة مادة الـ MTA فى حالة فشلها فى علاج الجذور، الأمر الذى يستلزم تدخلا جراحيا لتصحيح هذا الفشل، وهو الأمر الذى يخلف أعباء إضافية على المستشفى والمريض على حد سواء، مشيرا إلى أن مادة الـ MTA عبارة عن حشوة يتم وضعها فى جذور السن لعلاجها ومنعها من التعفن ومهاجمة البكتريا المسببة لتسوس الأسنان.

وأشار إلى أن المستحضر سيسجل كبراءة اختراع، قبل تسجيله فى هيئة الغذاء والدواء السعودية، تمهيدا لتسويقه ليستفيد منه الأطباء فى معالجة مثل هذه المشكلة، لافتا إلى أن البحث العلمى سينشر فى مجلة بحوث طب الأسنان، التى تعد من المجلات العالمية المحكمة.

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مصر 365

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