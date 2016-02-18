بينيتز: برشلونة حقق ضعف ألقاب ريال مدريد منذ تولي بيريز الرئاسة

(إفي): انتقد رافائيل بينيتز، المدير الفني السابق لريال مدريد إدارة رئيس النادي فلورنتينو بيريز، حيث أكد أنه يصعب من عمل المدرب من خلال "الحديث مع اللاعبين والصحافة بشكل يومي"، مشيرا إلى أن "برشلونة حقق ضعف الألقاب" التي توج بها الملكي تحت رئاسة بيريز.

وقال بينيتز، في تصريحات بقناة (بي تي سبورت) حيث علق على مباراة ريال مدريد وروما الإيطالي في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال الأوروبي والتي أقيمت الليلة الماضية وانتهت لصالح الميرينجي بهدفين نظيفين، "كلمة السر في الفوز بالدوري الإسباني هي التماسك. يجب عليك أن تقاتل أمام برشلونة الذي يتميز بأسلوب وطريقة لعب".

وأوضح "الريال يغير مدربه كل عام، ويجب عليه البدء من جديد. هذا هو السبب وراء فوز الريال بلقب واحد في الدوري مقابل خمسة لبرشلونة خلال السنوات السبع الماضية. حقق ضعف ألقاب الريال أو أكثر منذ تولي بيريز رئاسة النادي" الملكي.

وأشار إلى أن الدور الرئيسي لبيريز، والذي يكون فيه ايجابيا، "على مستوى الأعمال"، ولكنه أكد على الصعيد الرياضي ساخرا "المشكلة في كرة القدم هي أن برشلونة يواصل الفوز. يغيرون لأنهم يحاولون التوصل لحلول إزاء فوز برشلونة بعدد أكبر من الألقاب، هذه هي المشكلة".

وتحدث عما أدى إلى إقالته من منصبه كمدرب للريال، قائلا "من الصعب توضيح ما حدث. تحتاج لمعرفة ما حدث في الريال في السنوات الماضية مع كاماتشو وديل بوسكي وبيللجريني ومورينيو وأنشيلوتي. ليس أمرا هينا. يجب عليك أن تقوم بكل شيء على أكمل وجه، حينما تخطئ أو يعتقد الرئيس أنك مخطئ، تواجه مشكلات".

وأضاف "أعتقد أننا قمنا بعمل جيد للغاية. بالطبع كنا نأمل في رفع المستوى بنهاية الموسم، لأن تلك هي الخبرة المتراكمة. كنا نلعب مباراتين أسبوعيا، وبينما كانت تقترب خمسة أسابيع يخوض فيها الفريق مباراة واحدة وكنا نعتقد أن بإمكاننا القيام بعمل جيد، كانت الجماهير والرئيس في حالة توتر، وغيروا المدرب".

ولم يخف المدرب إحباطه بعودة منافسات دوري الأبطال الأوروبي، التي قاد خلالها الريال لتصدر مجموعته في أول أدوارها، مشيرا "أنا غاضب بعض الشيء، حزين. كنت في الريال 20 عاما، وعدت، وترى أنك لا تستطيع السيطرة على الأمور مثلما تريد"، مشيرا "انه أمر مؤسف لأننا لم نخسر أي مباراة وسجلنا عددا كبيرا من الأهداف".

وأشار إلى صعوبة العمل كمدرب لريال مدريد، حيث قال "مساعدي فابيو بيكيا كان يقول لي إنه كانت هناك ضغوط مستمرة من الرئيس الذي كان دائما في الأرجاء، يتحدث يوميا مع اللاعبين والصحافة. ليس سهلا بالنسبة للمدرب، خاصة بعد تجربة في إنجلترا، أن يرى الرئيس يتحدث مع اللاعبين والصحافة كل يوم".