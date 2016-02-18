أمن الإسماعيلية يداهم منطقة السحر والجمال ويضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية

داهمت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية منطقة السحر والجمال التابعة لمركز التل الكبير والمشهور عنها أنها بؤرة لتعاطى وتجارة المخدرات، وتمكنت من ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية وطلقات.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بتواجد عدد من تجار المخدرات بمزرعة، بناحية شباب 1 الملاك، دائرة مركز التل الكبير، وهى منطقة متاخمة للأماكن التى يقومون فيها بمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم الدفع بحملة مكبرة بقيادة العميد أحمد الشافى رئيس المباحث الجناية بالمديرية وضباط مركز شرطة التل الكبير، بالاشتراك مع فرع الأمن العام بالإسماعيلية، مدعومة بمدرعات ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، استهدفت المزرعة المنوه عنها بعاليه، وفور وصول القوات ومداهمة للمزرعة.

وبادرت العناصر الأجرامية بإطلاق الأعيرة النارية الكثيفة على القوات، فى محاولة للهرب، وتعامل الضباط معهم، واستمر تبادل إطلاق النيران حتى تم ضبط المتهم "يسرى.غ" 34 سنة عاطل مقيم مركز الغنايم ــ أسيوط سبق اتهامه فى القضايا أرقام 54 لسنة 2010 جنايات مركز التل الكبير بتهمة "سلاح وذخيرة"، والقضية رقم 3711 لسنة 2012 جنايات الساحل ــ القاهرة بتهمة "خطف" وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل أرقام 4807849 و( 4 ) خزن بداخلها عدد 30 طلقة من ذات العيار، وضبط (7) خزن حديدية لبندقية آلية خالية من الطلقات بجواره وهى التى استخدمها فى إطلاق النيران على القوات، حيث أدى تبادل إطلاق النيران إلى إصابته بـ(طلق نارى بالجانب الأيسر والحالة العامة مستقرة)، وتم نقله للمستشفى العام بالإسماعيلية لتلقى العلاج اللازم، وتعيين الحراسة اللازمة عليه.

كما أسفرت الحملة عن ضبط المتهم "ياسر.م" 18 سنة، عاطل مقيم مركز الغنايم ــ أسيوط، وبحوزته مسدس نارى ماركة توكا جيت "خاصة بهيئة الشرطة" عيار 9 مم يحمل أرقام 1958، وخزينة تحوى 5 طلقات من ذات العيار، وبالكشف عن المسدس، تبين أنه مبلغ بسرقته فى المحضر رقم 2893 لسنة 2012 إدارى مركز المنشأة ــ سوهاج.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.