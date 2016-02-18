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القبض على مدير ووكيل إدارة الأملاك بحى طرة لطلبهما رشوة من صاحب مصنع

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القبض على مدير ووكيل إدارة الأملاك بحى طرة لطلبهما رشوة من صاحب مصنع القبض على مدير ووكيل إدارة الأملاك بحى طرة لطلبهما رشوة من صاحب مصنع
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على كل من مدير ووكيل إدارة الأملاك بحى طرة، لقيامهما بطلب رشوة من صاحب مصنع رخام مقابل إصدار رخصة تشغيل كهرباء للمصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث المرافق، بلاغا من "منتصر إ ع" 38 سنة، مهندس كهرباء، وصاحب مصنع رخام ومقيم محافظة المنيا، بتضرره من كل من "عياد ع س" 55 سنة مدير إدارة الأملاك بحى طرة، و"صالح ف أ" 53 سنة، وكيل إدارة الأملاك بحى طرة.

وأشار صاحب المصنع فى بلاغه، إلى أن المشكو فى حقهما طلبا منه مبلغ 5000 جنيه كرشوة نظير إصدار رخصة تشغيل وتوصيل كهرباء للمصنع ملكه.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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