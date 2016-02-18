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ضبط سلع تموينية مجهولة المصدر بالبحيرة

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ضبط سلع تموينية مجهولة المصدر بالبحيرة ضبط سلع تموينية مجهولة المصدر بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط (5.41) طن زيت طعام مجهول المصدر.

حيث شن رجال مباحث بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط " قائد السيارة رقم ب د ج 3968 "نقل" بدائرة مركز إيتاى البارود وبحوزته عدد (62) طفاية حريق مقلدة وغير مطابقة للمواصفات وقطع تستخدم فى تصنيع الطفايات، وجارى تحرير المحضر اللازم .

كما تم ضبط قائد السيارة رقم ع م ص 1354 "نقل فنطاس" بدائرة مركز إيتاى البارود وبحوزته كمية (5.41) طن زيت طعام مجهول المصدر وجارى تحرير المحضر اللازم .

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مصر 365

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