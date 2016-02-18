مسجل خطر يدفع حياته ثمن جرعة زائدة من الهيروين بعين شمس

دفع مسجل خطر حياته ثمن تعاطى المخدرات، نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين أدت لوفاته داخل شقة صديقه بمنطقة عين شمس، والذى بضبطه اعترف بأنه كان ينوى التخلص من الجثة بإلقائها بالطريق العام خشية افتضاح أمره إلا أنه ترك الجثة وفر هاربا.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالى تليفونيا بسماع ضوضاء داخل الشقة الكائنة فى حارة زكريا من شارع أحمد عصمت، وبانتقال رجال المباحث عثر على جثة "عبد الله.ن.م" 54 سنة، بائع هواتف محمولة بشارع عبد العزيز .

كما تبين من الفحص أن المجنى عليه (مسجل خطر) سرقات عامة تحت رقم 4766 فئة "ج"، والسابق اتهامه فى 17 قضية آخرها 1357 لسنة 2014م الجمالية "سرقة"، وتم العثور على جثته مسجاة على سرير بإحدى الغرف ويرتدى ملابسه كاملة وبها "آثار حقن بالذراعين والخصية ".

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى من متعاطى مخدرات وأنه كان متواجدا بالشقة ملك صديقه "خالد أ م" 41 سنة عامل فضة (مسجل خطر) مخدرات تحت رقم 17946 فئة " ب " والسابق اتهامه فى 15 قضية آخرها 2986 لسنة 2014م الجمالية "مخدرات" لتعاطى كمية من المواد المخدرة .

ومن خلال الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بأن المتوفى كان بصحبته داخل الشقة لتعاطى مخدر الهيروين، إلا أن الأخير تعاطى جرعة زائدة أدت إلى وفاته، فاتصل بأحد أصدقائه " محمد ع ع " 41 سنة كهربائى سيارات والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 3061 لسنة 2013م المقطم "سرقة سيارة" للاستعانة به والتخلص من الجثة بإلقائها بالطريق العام إلا أنه خشية افتضاح أمرهما تركا الجثة بالشقة، وفرا هاربين.

تمكن رجال المباحث من ضبط الأخير، وبمواجهته بأقوال الأول أيدها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1236 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.