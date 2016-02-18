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سقوط سائق أجرة عقب سرقته متعلقات طبيبة بالإكراه فى المقطم

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سقوط سائق أجرة عقب سرقته متعلقات طبيبة بالإكراه فى المقطم سقوط سائق أجرة عقب سرقته متعلقات طبيبة بالإكراه فى المقطم
تمكن رجال مباحث القاهرة من كشف ملابسات حادث سرقة طبيبة بالإكراه على يد سائق سيارة أجرة، ونجحوا فى تحديد المتهم وضبطه وإعادة كافة المسروقات من مبالغ مالية وهواتف محمولة إلى المجنى عليها ، وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى العميد هشام جمعة مفتش مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغا من المواطنة "اعتدال إمام محمد" 45 سنة، طبيبة، بأنها حال استقلالها سيارة أجرة تحمل أرقام ف م هـ 246 من شارع صلاح سالم إلى منطقة المقطم فوجئت بقيام قائد السيارة بالتعدى عليها بآلة حادة، وإحداث إصابتها بجرح قطعى باليد اليسرى والاستيلاء على حقيبة يد خاصة بها بداخلها مبلغ 5000 جنيه، و2 هاتف محمول وأوراق خاصة بها كرها عنها وفر هارباً بالسيارة .

وعلى الفور ومن خلال التحريات التى باشرها النقيب محمود إسماعيل معاون مباحث قسم شرطة المقطم أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة "محمود م ع" 41 سنة سائق، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه .

و بمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم واتهمته بسرقتها كرها عنها، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1566 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة التحقيق .
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