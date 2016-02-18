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المترو: غرامة فورية تصل لـ 100جنيه لمخالفة حظر دخول الأحمال للقطارات

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المترو: غرامة فورية تصل لـ 100جنيه لمخالفة حظر دخول الأحمال للقطارات المترو: غرامة فورية تصل لـ 100جنيه لمخالفة حظر دخول الأحمال للقطارات

حددت شركة المترو غرامة فورية من 15 إلى 100 جنيه عن عدد من الأحمال حظرت دخولها محطات وقطارات المترو، على أن يتم تحديد قيمة الغرامة وفقًا لنوع الحمل، مع تحرير محضر بمكتب الشرطة الموجود بكل محطة مترو لمن يمتنع عن دفع الغرامة الفورية.

وأعلنت شركة المترو مواصفات محددة لهذه الأحمال التى قررت منع دخولها للمحطات والقطارات، وشملت حقائب السفر ذات الحجم الكبير، والحيوانات والطيور بأنواعها المختلفة، والكراتين الورقية وجميع الأجهزة الكهربائية ذات الحجم الأكبر من 40 في 40 سم، ولمبات الكهرباء الفلورسنت مختلفة الأطوال.

بالإضافة إلى  شاشات الكمبيوتر والتلفزيون ذات الحجم الكبير، وجميع الآلات الحادة والمعدنية، والدراجات بجميع أنواعها وأحجامها، بالإضافة إلى المواد القابلة للاشتعال والصواريخ والشماريخ والألعاب النارية.
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