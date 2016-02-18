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حسن الرداد: أنا «أهلاوي»…وفيلمي الجديد مفاجأة للجمهور

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حسن الرداد: أنا «أهلاوي»…وفيلمي الجديد مفاجأة للجمهور حسن الرداد: أنا «أهلاوي»…وفيلمي الجديد مفاجأة للجمهور

الفنان حسن الرداد ضيفاً على برنامج «افصل واسمع»

قال الفنان حسن الرداد، إنه كان لاعب كرة قدم محترف قبل أن يقرر أن يركز أكثر في عالم الفن.

وأشار الرداد خلال برنامج «افصل واسمع»مع سالى عبدالسلام وفادى ابراهيم على الراديو 9090 إلى أنه أهلاوي، مداعباً سالى عبد السلام المعروف عنها أنها زملكاوية قائلا: “بس لو ضغطى علىّ شوية ممكن أبقى زملكاوى”، على حد قوله.

وقال الرداد “إنه يرفض أن يطلق عليه أي لقب، أو يقال عليه نجم الأكشن، أو نجم الرومانسية، لأنه يفضل أن يقدم جميع الأدوار وفى النهاية الاختيار يكون للجمهور”.

وعن دور «كوكو» الذى قدمه فى فيلم «زنقة ستات»، أضاف الرداد “أن الشخصية نالت إعجاب كثير من جمهوره، ولكنه حتى الآن لم يستقر على تقديمها بشكل منفصل فى عمل فنى”.

وأكد “أن قدم شخصيات كثيرة فى أعماله الفنية يفكر فى تقديمها منفصلة، ومنها شخصية أمين الشرطة فى فيلم نظرية عمتى، والتى سيقدمها فى فيلم قريباً تم الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص به”.

 

 

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