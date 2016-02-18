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ننفرد بنشر صور جديدة للطالب الإيطالى "جوليو ريجينى"

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ننفرد بنشر صور جديدة للطالب الإيطالى "جوليو ريجينى" ننفرد بنشر صور جديدة للطالب الإيطالى "جوليو ريجينى"
ينفرد "اليوم السابع" بنشر صور جديدة خاصة بالطالب الإيطالى "جوليو ريجينى"، والذى اختفى منذ 25 يناير الماضى وعثرت الأجهزة الأمنية على جثته صباح الأربعاء 3 فبراير الماضى، بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوى بجوار نفق حازم حسن.

كانت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار أحمد ناجى رئيس النيابة قد تسلمت تقرير الطب الشرعى الخاص بجثة "جوليو"، فضلاً عن تقرير شركات الاتصالات حول المكالمات الصادرة والواردة من هاتف الطالب الإيطالى قبل اختفائه، وتكثف أجهزة الأمن وجهات التحقيق المختلفة من جهودها لكشف غموض اختفاء الطالب والعثور على جثته.

الطالب-الإيطالى

الطالب-الإيطالى-جوليو-ريجينى

الطالب-الإيطالي-جوليو

جوليو-بصحبة-اصدقائه

جوليو-ريجينى-الطالب-الإيطالى

جوليو-مع-احد-أصدقائه-بإيطاليا

جوليو-مع-أحد-اصدقائه-بإيطاليا

جوليو-وزيارة-لأحد-الأماكن-الاُثرية-بالقاهرة

صورة-من-تصميم-اصدقاء-جوليو-لتخليد-ذكراه


>- مصادر: النيابة العامة تتابع سيناريوهات مقتل "رجينى" مع نظيرتها فى إيطاليا

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