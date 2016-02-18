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الإعلام الإسرائيلى: بوفاة هيكل مصر تفقد آخر أكبر المؤيدين للتيار الناصرى

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الإعلام الإسرائيلى: بوفاة هيكل مصر تفقد آخر أكبر المؤيدين للتيار الناصرى الإعلام الإسرائيلى: بوفاة هيكل مصر تفقد آخر أكبر المؤيدين للتيار الناصرى
تصدر خبر وفاة الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل العناوين الرئيسية للصحف والمواقع الإسرائيلية، لكن التركيز الأكبر على مسيرة حياته كونه أهم الشخصيات التى كانت مقربة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وفى صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، المقربة من ، ركزت الصحيفة على هذه العلاقة الوطيدة بين الرئيس والصحفى، مؤكدة أن هيكل يعد من أهم من أيدوا التيار الناصرى الذى كان معاديا طول الخط لإسرائيل، وبوفاته فقدت أحد أهم المؤيدين للناصرية.

كما ركزت الصحيفة أيضاً على سيرته الذاتية كصحفى مرموق، موضحة أنه من أهم الصحفيين الذين برزوا فى فترة الخمسينيات بعد ثورة 1952.

وأشارت الصحيفة إلى أن هيكل كان يعكس فى مقالاته، التى كانت تنشر فى صحيفة الأهرام المصرية القومية، توجهات النظام الحاكم فى مصر، ويعطى تصورا فى كتبه العديدة حول خطط النظام المستقبلية.

وفى الإذاعة العامة الاسرائيلية، وصفت الأستاذ بـ"الصحفى القدير"، وركزت على النعى الذى صدر من رئاسة الجمهورية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بخبر وفاة الأستاذ حسنين هيكل.
>الإعلام الإسرائيلى (1)

الإعلام الإسرائيلى (2)


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مصر 365

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