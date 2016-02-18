الداخلية تحبط هروب إخوانى من سجن بلبيس مرتديا النقاب

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين زيارة المسجونين بسجن بلبيس من ضبط الإخوانى أحمد عبدالمنعم محمد حتحوت، المحبوس على ذمة القضية رقم 112/2015 جنايات، أثناء محاولته الهرب من محبسه أثناء الزيارة مرتدياً النقاب .

وتبين أن المتهم من عناصر اللجان النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى وسبق تورطه وآخرين فى بعض الحوادث الإرهابية بمركز بلبيس أبرزها إطلاق النيران على سيارة شرطة تابعة لمركز شرطة بلبيس، أسفر عن استشهاد أحد الخفراء وإصابة آخر ومحاولة استهداف أحد أفراد شرطة مركز بلبيس، واستشهاد مواطن وإشعال النيران فى برج تقوية اتصالات تابع لشركة موبينيل وتفجير عبوة ناسفة بماسورة مياه عمومية بمركز بلبيس وتفجير عبوة ناسفة بجوار مجلس مدينة بلبيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.