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مرضى سرطان الجلد بالمرحلة الثالثة لا يستفيدون من العلاج بـ الإنترفيرون

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مرضى سرطان الجلد بالمرحلة الثالثة لا يستفيدون من العلاج بـ الإنترفيرون مرضى سرطان الجلد بالمرحلة الثالثة لا يستفيدون من العلاج بـ الإنترفيرون
كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخرًا على الموقع الإلكترونى لمجلة علم الأورام السريرية، عن أن معظم مرضى سرطان الجلد بالمرحلة الثالثة لا يستفيدون من العلاج المضاد للفيروسات، وتبين ذلك بفضل تقنيات التشخيص الحالية.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بمتابعة أكثر من 3600 يعانون من سرطان الجلد فى مرحلته الثالثة من الذين يتناولون عقار "الإنترفيرون" المستخدم لعلاج الفيروسات، لمدة تصل إلى 10 سنوات لتحديد النتائج على المدى البعيد من حيث البقاء على قيد الحياة والموت المبكر.

ووجد الباحثون بقيادة الدكتور كيلى ماكماستر، أستاذ الطب ورئيس قسم الجراحة فى جامعة لويزفيل الامريكية، أنه لا يوجد أى دليل على أن الإنترفيرون كان ضروريًا أو مفيدًا لهذه المجموعة الكبيرة من مرضى سرطان الجلد، لافتين إلى أنه لا يرفع من فرص الشفاء من المرض.

وأضاف الباحثون أن سرطان الجلد، كما هو الحال مع غيره من أنواع السرطان الأخرى، به خلايا لديها القدرة على التهرب من الجهاز المناعى، ولا يمكن علاجها.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”.
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