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مفاجأة: بكتيريا الفم ترفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

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مفاجأة: بكتيريا الفم ترفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية مفاجأة: بكتيريا الفم ترفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية
كشفت دراسة حديثة نشرت بالموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن أن بكتيريا الفم ربما تكون مرتبطة بعدة أنواع من السكتات الدماغية بما فى ذلك نزيف الدماغ والسكتات الدماغية التى تؤدى إلى الخرف، وكذلك السكتات الدماغية الاقفارية التى تتسبب فى انسداد واحد أو أكثر من الأوعية الدموية التى تغذى الدماغ، والسكتات الدماغية النزفية التى تحدث عندما تنزف أو تتمزق أحد الأوعية الدموية بالمخ.

وقال الباحث المشارك فى الدراسة "روبرت فريدلاند" من جامعة لويس فيل الطبية بالولايات المتحدة، إن هذه الدراسة أظهرت أن صحة الفم والأسنان مهمة لصحة الدماغ، فمن الضرورى الاهتمام بصحة الأسنان، لأن ذلك أمر بالغ الأهمية للدماغ والقلب والأسنان أيضًا.

وحسب التقرير، نشرت الدراسة بأحد المجلات العلمية بالتعاون مع باحثين فى المركز الوطنى للدماغ والقلب والأوعية الدموية فى أوساكا اليابانية، الذين راقبوا مرضى السكتة الدماغية لفهم أفضل العلاقة بين السكتة الدماغية النزفية والبكتيريا عن طريق الفم.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن 26% من المرضى الذين يعانون من نزيف المخ، كان لديهم بكتيريا معينة فى اللعاب، وأيضًا المرضى الذين يعانون من أنواع أخرى من السكتة الدماغية.
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