فيلم تونسي ينافس على جائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين

"نحبك هادي" لمخرجه التونسي محمد بن عطية هو أول فيلم عربي يشارك في المسابقة الرئيسية لمهرجان برلين السينمائي منذ عشرين عاما. بشير عمرون موفد DW عربية إلى "البرليناله" التقى بن عطية في المهرجان وحاوره حول الفيلم.

> تدور أحداث "نحبك هادي" في تونس ما بعد الثورة، وتحكي قصة هادي، الذي يعيش تحت الهيمنة المطلقة لوالدته المتسلطة: فهي من تختار له الوظيفة والسكن والزوجة وتتحكم في كافة شؤون حياته. لكن تَعَرُّف هادي على الشابة القوية ريم، أثناء رحلة عمل إلى مدينة أخرى، قبيل حفل زفافه؛ يجعله يدرك أن الحياة أكبر من مخططات والدته له وأن أحلامه تستحق أن يكافح من أجلها. الفيلم مرشح للفوز بجائرة الدب الذهبي، أكبر جائزة في مهرجان برلين السينمائي الدولي "برليناله". و فيما يلي نص الحوار مع مخرجه محمد بن عطية:

DW عربية: فيلم "نحبك هادي" هو أول فيلم طويل تنجزه بعد عدد من الأفلام القصيرة. كيف عشت التجربة؟

محمد بن عطية:حقيقة وحتى نخفف الضغط علينا، قمنا بتقسيم التصوير إلى أربعة أشرطة قصيرة. وبعد الانتهاء من كل شريط كنا ننتقل إلى التالي. ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار الفيلم سلسلة من الأشرطة القصيرة. الفارق الحقيقي مقارنة بالأفلام القصيرة يكمن في الضغط النفسي والتعب الجسدي طيلة أسابيع متتالية من التصوير وما تلاه من توزيع. فيما يخصني شخصيا اهتممت أكثر مما فعلت في تجاربي السابقة بقصة الفيلم وحبكته السينمائية.

بما أنك ذكرت قصة الفيلم. ما هو جوهر "نحبك هادي"؟

الفيلم في قراءة أولية عبارة عن قصة حب بين هادي وريم. لكن القراءة التي تهمني أكثر هي قصة هادي، الذي يمر بمرحلة يتعرف فيها على نفسه، تماما مثلما نقوم نحن التونسيين بالتعرف على أنفسنا بعد الثورة التونسية. هادي يخوض تجربة جديدة تضعه أمام خيارين: إما الحرية وتحقيق أحلامه وإما الامتثال لمطالب أسرته والرضوخ للمعايير الاجتماعية.

الفيلم يتحدث في لقطة قصيرة جدا عن الثورة التونسية، عندما يسأل هادي ريم في بداية علاقتهما عما إذا شاركت في الاحتجاجات. وعدا ذلك بقيت الثورة وتداعياتها على تونس غائبة تماما. ما علاقة "نحبك هادي" بثورة الياسمين؟

فعلا، اللقطة الوحيدة، التي يتطرق فيها الفيلم للثورة مباشرة هي التي ذكرتها. لكن في الحقيقة، على الأقل حسبما أردناه، فالثورة حاضرة من بداية الفيلم إلى نهايته. هناك تواز بين الثورة التونسية وبين الثورة الحاصلة في داخل هادي وتمرده على وصاية والدته. النضج الذي يصل إليه هادي عبر القرار الذي يتخذه في نهاية الفيلم هو أيضا انعكاس لما يحصل على الصعيد المجتمعي في تونس. الثورة إذن حاضرة جدا في الفيلم، ولكن على مستوى باطني.

هل تغيرت صناعة الأفلام في تونس مع الثورة؟

هناك غطاء انفتح مع الثورة. أصبح في إمكاننا الحديث عن الكثير من الأشياء، التي تهمنا فعلا بصدق أكبر وبدون حدود أو رقابة. وأظن أن هذا لديه أثر على جودة الصناعة أيضا.

ماذا يعني لك أنك أول من يمثل تونس في المسابقة منذ عشرين عاما؟

هو بالتأكيد مفخرة، ولكني غير ذلك لا أهتم بالجنسيات. شخصيا لا أريد أن يحصر فيلمي في خانة الفيلم التونسي أو الفيلم العربي. ما يهمني هو أن أصل إلى الناس وأن أحرك فيهم شيئا، وليس أن أحقق رقما قياسيا.

كيف كان وقع ترشيح الفيلم لجائزة الدب الذهبي عليك وعلى الفريق؟

(يضحك بن عطية) نحن ما زلنا لا نستطيع تصديق ما حصل. فمجرد ما انتهينا من المونتاج تسارعت الأحداث ووجدنا أنفسنا في برلين. أعتقد أننا لن نستوعب ما حصل لنا إلا بعد أن نعود إلى تونس. نحن حاليا نعيش الحلم ونحاول الاستمتاع به قدر الإمكان.

ليس لديك إذن أي طموح للعودة بجائزة إلى تونس؟

حقيقة لا. ليس لدي أي طموح، بالرغم من أني أدرك تماما أن على المرء أن يكون لديه طموح.

ولو حصل وفزت بالدب الذهبي أو دعنا نقول الدب الفضي على الأقل؟

سيكون شيئا رائعا بكل المعايير، وأنا لا أنكر أن ذلك سيسعدني كثيرا. يسرني أيضا أن الفيلم عُرِض هنا أمام جمهور عالمي. لكن ما يهمني فعلا هو أن يعرض الفيلم في تونس؛ لأن الفيلم تونسي كليا ويحكي قصة تونسية. وأنا كتبت الفيلم وأنجزته حتى نرى نحن التونسيين أنفسنا ونفهم أنفسنا. هذا أهم شيء بالنسبة لي. أنا متشوق جدا لأن يرى التونسيون الفيلم ولدي فضول كبير حول رد فعلهم.

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