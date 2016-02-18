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اليوم| التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أوغندا

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اليوم| التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أوغندا اليوم| التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أوغندا

توجه الناخبون في أوغندا اليوم الخميس، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التي تشهدها البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن أكثر من 15 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، مشيرة إلى أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد تحسبا لاندلاع أي أعمال عنف أو شغب.

وأضافت الشبكة البريطانية أن الرئيس الأوغندي الحالي يوري موسيفيني – الذي يتولى السلطة منذ عام 1986 – يأمل في الفوز في هذه الانتخابات بولاية رئاسية جديدة مدتها 5 أعوام، مشيرة إلى أن أبرز منافسيه هما زعيم المعارضة كيزا بيسيجي وأماما مبابازي رئيس وزرائه السابق.

وخسر كيزا بيسيجي زعيم المعارضة ثلاث مرات أمام موسيفيني على الرغم من أن حزب “المنتدى من أجل التغيير الديمقراطي” الذي يتزعمه ومنتقدي كثيرا ما أنحوا باللائمة في خسارته على التزوير وأعمال العنف التي تقوم بها قوات الأمن والاستخدام غير القانوني لأموال الدولة.

وشكك مبابازي في تأكيد موسيفيني بأنه أعاد الأمن إلى البلاد قائلا إن عدم وجود حرب لا يعني أن البلاد مستقرة.

 

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