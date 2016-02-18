وزيرة التعاون الدولى تترأس قوافل لمتضررى السيول بقرى أبيس بالإسكندرية

تجرى الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، اليوم الخميس، زيارة تفقدية لقرى أبيس بالإسكندرية.

وتترأس الوزيرة قوافل شاملة من تقديم الخدمة الطبية والعلاجية والغذائية وملابس لأهالى قرية أبيس 8 شرق الإسكندرية، بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى.

كما تقوم الوزيرة بتقديم الدعم لـ 7 أسر من متضررى السيول وواقعة الغرق التى تعرضت لها أسر القرية فى ديسمبر الماضى بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تتوجه الوزيرة إلى مكتب المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية عقب الجولة التفقدية لتوقيع مذكرة تفاهم مع المحافظة حول هذا الشأن.

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