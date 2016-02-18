رئيس جهاز الشيخ زايد: تسليم أراضى المرحلة الثانية لـ"بيت الوطن" مايو المقبل

أكد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم الانتهاء من تسليم أراضى المرحلة الأولى لمشروع ابنى بيتك بالمدينة بالكامل للمواطنين الفائزين بالأراضى وذلك بعد الانتهاء من ترفيقها.

وأضاف المهندس جمال طلعت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه جار إعداد اخطارات تسليم أراضى المرحلة الثانية لمشروع بيت الوطن وذلك لإرسالها للمواطنين تمهيدا لتسليم القطع لهم.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم تسليم أراضى المرحلة الثانية فى شهر مايو المقبل، بعد إخطار كافة المواطنين بمواعيد التسليم، مشيرا إلى أن عدد قطع المرحلة الثانية يصل لـ311 قطعة أرض.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد قرر تأجيل سداد الأقساط المستحقة على الحاجزين بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين بالخارج، بالمرحلة الأولى، بمدينة القاهرة الجديدة، لمدة 6 أشهر تقريباً، على أن يتم دفع القسط الأول فى 1 يوليو المقبل، وذلك تعويضاً للحاجزين عن التأخر فى توصيل المرافق فى الفترة الماضية.