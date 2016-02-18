المترو: غرامة بين"15 : 100"جنيه لدخول المحطات بحقائب سفر أو طيور وحيوانات

حددت شركة المترو غرامة فورية من 15 إلى 100 جنيه عن عدد من الأحمال حظرت دخولها محطات وقطارات المترو، على أن يتم تحديد قيمة الغرامة وفقا لنوع الحمل، مع تحرير محضر بمكتب الشرطة الموجود بكل محطة مترو لمن يمتنع عن دفع الغرامة الفورية.

ووضعت شركة المترو مواصفات محددة لهذه الأحمال التى قررت منع دخولها للمحطات والقطارات، وشملت هذه الأحمال حقائب السفر ذات الحجم الكبير، والحيوانات والطيور بأنواعها المختلفة، والكراتين الورقية وجميع الأجهزة الكهربائية ذات الحجم الأكبر من 40 فى 40 سم، ولمبات الكهرباء الفلورسنت مختلفة الأطوال.

وتضمنت الأحوال شاشات الكمبيوتر والتلفزيون ذات الحجم الكبير، وجميع الآلات الحادة والمعدنية، والدراجات بجميع أنواعها وأحجامها، بالإضافة إلى المواد القابلة للاشتعال والصواريخ والشماريخ والألعاب النارية.

- المترو يعلن قائمة الأحمال الممنوع دخولها المحطات والقطارات