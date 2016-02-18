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مطار شرم الشيخ يستقبل 1134 سائحا على متن 8 رحلات دولية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 1134 سائحا على متن 8 رحلات دولية مطار شرم الشيخ يستقبل 1134 سائحا على متن 8 رحلات دولية
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الخميس 7 رحلات دولية على متنها 1134 سائحا من مختلف الجنسيات.

أكد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ 19% مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 8 رحلات دولية طيران على متنها 1134 سائحاً من مختلف الجنسيات، و14 رحلة داخلية على متنها 964 سائحاً مصرياً بإجمالى 2098 سائحاً، وغادر مطار شرم الشيخ 1020 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 405 سائحين قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددةكما غادر المنفذ 193 سائحا.

قال اللواء عصام خضر مدير ادارة العمليات بالمحافظة استقبلت منتجعات جنوب سيناء السياحية اليوم الخميس 405 سائحينقادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددةكما غادر المنفذ 193 سائحا وخمس سيارات.

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