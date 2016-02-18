تنظيم رحلات مدرسية مدعمة للمعالم السياحية بالفيوم

تنظم هيئة تنشيط السياحة بالفيوم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم برامج ترفيهية وسياحية تناسب المراحل العمرية المختلفة لتلاميذ المدارس.

وقال المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم إن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بالقطاع السياحى فى الآونة الأخيرة بالفيوم لما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وبما حباها الله من مقومات طبيعية قلما وجدت فى إقليم آخر فهى مصر فى صورتها الصغرى، لافتاً إلى المشروعات التنموية السياحية التى يجرى تنفيذها بمناطق شمال البحيرة ومنطقة وادى الحيتان وكذا الاهتمام بمحمية وادى الريان وبحيرة قارون إضافة إلى المناطق السياحية والأثرية المتعددة من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية على أرض المحافظة، وأضاف أن المحافظة هى عاصمة مصر السياحية فى مجال السياحة البيئية، مؤكداً أن المقومات السياحية والأثرية لابد أن يعرفها أبناء المحافظة عامة وأبناء المدارس خاصة ليتعرفوا ما تتميز به محافظتهم من إمكانيات، مشيراً إلى ضرورة استمرار مثل هذه الرحلات وإعداد البرامج الملائمة للمراحل السنية المختلفة بما يحقق الهدف العلمى والترفيهى منها، وكذا الالتزام بالحفاظ على الأماكن والمعالم التى تتم زيارتها والالتزام بخط سير الرحلة والتعامل بروح الفريق الواحد وعدم العبث بالآثار أو الكتابة عليها.

وأشار ياسر محفوظ المستشار السياحى لمحافظة الفيوم، أن التنسيق مع التربية والتعليم يأتى فى إطار توجيهات المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بضرورة التنسيق والتعاون بين هيئة تنشيط السياحة والقطاعات المختلفة للترويج للمعالم السياحية والأثرية من خلال البرامج المتنوعة والتسويق الالكترونى للمحافظة فى الداخل والخارج، مضيفاً أن التعاون مع مديرية التربية والتعليم يهدف إلى توعية تلاميذ المدارس بحضارتهم الأثرية ومعالم محافظتهم الترفيهية والسياحية، منوهاً إلى أن التنسيق يتم من خلال الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس مع هيئة تنشيط السياحة بالديوان العام

وأكد محفوظ أن هيئة تنشيط السياحة بالفيوم بصدد عمل مجلة ثقافية سياحية لتسليط الضوء على ما تمتلكه المحافظة من مقومات تضعها فى مصاف المحافظات الجاذبة سياحياً، إضافة إلى عمل الدعاية المناسبة للترويج وإعداد المطبوعات الإرشادية والتعريفية بأماكن الزيارة، وأن هذه البرامج مدعمة تشمل الزيارة والانتقال والإعاشة، إلى أماكن وادى الحيتان ووادى الريان ومتحف الحفريات وتغيير المناخ وزيارة جبل المدورة بوادى الريان وكذلك زيارة قرية تونس ومدينة كرانيس الأثرية ومدينة ماضى الأثرية وقرية أم البريجات وجبل فلوس الملائكة والقرن الذهبى ومتحف كوم أوشيم وقصر قارون حيث معبد سوبك والمعبد الشمالى والجنوبى والمتحف المفتوح والبحيرة المسحورة والشلالات بمحمية وادى الريان إضافة إلى زيارة بحيرة قارون وغيرها من المعالم.