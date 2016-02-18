جنح سوهاج تجدد حبس عامل 15 يوما لاتجاره فى الأقراص المخدرة

قررت محكمة جنح مركز سوهاج اليوم تجديد حبس المتهم "عماد.ع.أ" 29 سنة عامل، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز، وترويجها على عملائه وزبائنه. وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 100 قرص من الأقراص المخدرة "ترامادول".

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام، تم تجديدها إلى 15 يوما.