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العثور على جثتي الطفلين الآخرين المفقودين بوادي القور في رأس الخيمة

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العثور على جثتي الطفلين الآخرين المفقودين بوادي القور في رأس الخيمة العثور على جثتي الطفلين الآخرين المفقودين بوادي القور في رأس الخيمة

بعد بحث متواصل من مساء أمس عثرت فرق البحث والانقاذ في شرطة رأس الخيمة على جثتي الطفلين الآخرين (6) و (3) سنوات، رحمة الله عليهما.

وكانت فرق البحث والإنقاذ في شرطة رأس الخيمة قد عثرت أمس على جثة أحد الأشقاء الثلاثة المفقودين بوادي القور، وتعود الجثة لفتاة عمرها 11 عاماً.

جاء ذلك بعدما تلقت غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بلاغاً مساء أمس يفيد بتعرض مركبة عائلة مواطنة للانجراف في وادي القور بمنطقة المنيعي برأس الخيمة، وعلى الفور تم توجيه الجهات المختصة .

وقال العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة أنه وبمساعدة الأهالي تم العثور على المركبة ، وانتشال الأب ( ع. ع. خ ) ونقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم ، فيما تم انتشال جثة الأم ( أ . س . أ )، وتواصلت الجهود بشكل مكثف حتى تم العثور عن الأبناء الثلاثة (ولدين وبنت) الذين كانوا بالمركبة كذلك في الوادي.

وتهيب شرطة رأس الخيمة بعدم ارتياد الوديان في هذا الطقس المتقلب لسلامتهم وحفاظاً على أرواحهم.

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