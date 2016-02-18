ضبط 42 محكوما عليهم و6 قضايا تموينية بشمال سيناء

أعلن مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء اليوم الخميس، عن ضبط 42 محكوما عليهم، بينهم "أحمد ع م"، مقيم فاقوس محافظة الشرقية، فى القضية رقم 1011 لسنة 2015 جنايات قسم بئر العبد "مخدرات" حصر رقم 15 لسنة 2016 السجن ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه بجلسة 2/2/2016 .

أضاف المصدر، أنه تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد، من ضبط "محمد ر م" عاطل ـ مقيم بدائرة القسم، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 100 جرام.

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين، من ضبط 6 قضايا تموينية، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 31 مخالفة متنوعة.