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ضبط 42 محكوما عليهم و6 قضايا تموينية بشمال سيناء

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ضبط 42 محكوما عليهم و6 قضايا تموينية بشمال سيناء ضبط 42 محكوما عليهم و6 قضايا تموينية بشمال سيناء
أعلن مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء اليوم الخميس، عن ضبط 42 محكوما عليهم، بينهم "أحمد ع م"، مقيم فاقوس محافظة الشرقية، فى القضية رقم 1011 لسنة 2015 جنايات قسم بئر العبد "مخدرات" حصر رقم 15 لسنة 2016 السجن ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه بجلسة 2/2/2016 .

أضاف المصدر، أنه تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد، من ضبط "محمد ر م" عاطل ـ مقيم بدائرة القسم، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 100 جرام.

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك ومديرية التموين، من ضبط 6 قضايا تموينية، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 31 مخالفة متنوعة.

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مصر 365

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