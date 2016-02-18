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الخارجية تدين التفجير الإرهابي بأنقرة

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الخارجية تدين التفجير الإرهابي بأنقرة الخارجية تدين التفجير الإرهابي بأنقرة

وزير الخارجية – سامح شكري

أدان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأشد العبارات، التفجير الإرهابى الذى وقع مساء أمس الأربعاء فى العاصمة التركية أنقرة.

وأعرب المتحدث، في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن تعازي جمهورية العربية للشعب التركي ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد بيان الخارجية، التأكيد على موقف مصر الثابت الداعى لتكاتف المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة، التى تستهدف النيل من استقرار الشعوب وسلامتها حول العالم، دون تمييز بين عرق أو دين.

ووقع انفجار، أمس، بوسط العاصمة أنقرة، بعبوة ناسقة استهدفت حافلة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الجيش التركى والمدنيين.

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