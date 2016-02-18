الأفوكادو يخفض الكولسترول ويقلل فرص الإصابة بالأزمة القلبية

فوائد الأفوكادو

الأفوكادو من الفواكه الرائعة التى أجمعت الأبحاث الطبية الحديثة على فوائدها الصحية المثيرة، حيث ثبت أنه يساهم فى محاربة سرطان الدم ويحفز الشعور بالشبع حال تناول نصف ثمرة منه قبل وجبة الغداء بالإضافة إلى دوره فى خفض مستويات الدهون الضارة.>وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها علماء أمريكيون من كاليفورنيا أن الأفوكادو يساهم فى خفض مستويات الكولسترول الضار والكلى بالدم ويحد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية، المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد تقييم 10 أبحاث طبية حول الأفوكادو، شملت 229 شخصًا، وكشفت النتائج عن أن تناول ثمرة أو ثمرة ونصف من الأفوكادو يوميًا يساهم بشكل ملحوظ فى خفض مستويات الكولسترول الكلى، وكما أنه نجح فى خفض مستويات الكولسترول الضار بالدم "ldl" والدهون الثلاثية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Journal of Clinical Lipidology"، وكما نشرت مؤخرًا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أبحاث منتظرة على الأفوكادو

>ويكثف العلماء جهودهم حاليًا للتعرف على الكمية الأمثل التى يجب أن يتناولها الإنسان يوميًا من ثمرة الأفوكادو، وكما سيتم التأكد من العلاقة بين تناول هذه الفاكهة الرائعة وبين فرص الإصابة بأمراض القلب والسكر وخفض الوزن الزائد.