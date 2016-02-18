رابطة العالم الإسلامى تطالب بسن قوانين تعاقب المتطاولين على الأديان

طالب الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، الجهات والمؤسسات الدولية بسن قوانين تمنع وتعاقب المتطاولين على رسالات الله ورسله عليهم السلام، وخاتمهم نبى الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أهمية قضية التطاول على الرسالات الإلهية وعلى الأنبياء والرسل.

وأعلن التركى، خلال لقائه بخيت باتيرشايف سفير جمهورية كازاخستان لدى السعودية، بمكة المكرمة، مشاركته فى المؤتمر العالمى بين زعماء الأديان، الذى سيعقد فى كازاخستان، حيث تسلم دعوة رسمية من السفير نقلها عن رئيس مجلس الشيوخ لبرلمان كازاخستان، حيث يعقد فى شهر شعبان القادم فى العاصمة أستانة.