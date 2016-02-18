أخبار عاجلة

الأخبار - بابا الفاتيكان يدين الحادث الإرهابى بكنيسة مارجرجس بطنطا -
الأخبار - المدير المناوب لمستشفى طنطا الجامعي : وصل عدد الوفيات إلى 18 والمصابين يفوق الـ 30 -
انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد -
بالصور.. محافظ أسوان يتفقد خدمات تأمين الكنائس وينفي وقوع أي أعمال إرهابية -
بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يقدم العزاء في ضحايا تفجير كنيسة طنطا -
نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة -
بالصور.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية بمدرية أمن الغربية -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تأجيل محاكمة "اللبان" وآخرين فى "الرشوة الكبري" لـ13 مايو -
سيدة قبطية غاضبة في محيط انفجار المرقسيةبالأسكندرية "هو ده الدين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رابطة العالم الإسلامى تطالب بسن قوانين تعاقب المتطاولين على الأديان

Google+ Print
رابطة العالم الإسلامى تطالب بسن قوانين تعاقب المتطاولين على الأديان رابطة العالم الإسلامى تطالب بسن قوانين تعاقب المتطاولين على الأديان
طالب الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، الجهات والمؤسسات الدولية بسن قوانين تمنع وتعاقب المتطاولين على رسالات الله ورسله عليهم السلام، وخاتمهم نبى الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أهمية قضية التطاول على الرسالات الإلهية وعلى الأنبياء والرسل.

وأعلن التركى، خلال لقائه بخيت باتيرشايف سفير جمهورية كازاخستان لدى ، بمكة المكرمة، مشاركته فى المؤتمر العالمى بين زعماء الأديان، الذى سيعقد فى كازاخستان، حيث تسلم دعوة رسمية من السفير نقلها عن رئيس مجلس الشيوخ لبرلمان كازاخستان، حيث يعقد فى شهر شعبان القادم فى العاصمة أستانة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة