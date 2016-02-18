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"الأوقاف" ترسل اليوم قافلة دعوية لجنوب سيناء لمواجهة الفكر المتطرف

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"الأوقاف" ترسل اليوم قافلة دعوية لجنوب سيناء لمواجهة الفكر المتطرف "الأوقاف" ترسل اليوم قافلة دعوية لجنوب سيناء لمواجهة الفكر المتطرف

جنوب سيناء - عصام صبحى

قال الشيخ إسماعيل الراوى، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة سترسل اليوم الخميس قافلة دعوية برئاسة الدكتور السيد عبدالبارى، مديرعام المراكز الثقافية، لإلقاء دروس مسائية بالمساجد، وإلقاء خطبة الجمعة بالمساجد الكبرى بمدن المحافظة، وتضم القافلة 9 من عظماء مشايخ الأوقاف.
>وأضاف، تهدف القافلة إلى نبذ العنف ونبذ الإرهاب والدعوة إلى الوسطية والاعتدال والمشاركة الوجدانية والفهم الحقيقى للمصير المشترك، وأن هناك اهتماما من وزارة الأوقاف على وعى قوافلها الدعوية المتجهة إلى جنوب سيناء .


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