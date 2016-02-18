مكافحة المخدرات تضبط 4 تجار بحوزتهم مليون قرص مخدر

وجه ضباط إدارة مكافحة المخدرات ضربة جديدة لتجار المواد المخدرة وتحديدا تجار الأقراص المخدرة، بأن تمكنوا من ضبط 4 من أباطرة المخدرات أثناء استقلالهم 3 سيارات بمنطقة حدائق القبة وبحوزتهم مليون قرص مخدر كانوا فى طريقهم لترويجهم على عملائهم.

البداية كانت بتلقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات معلومات مفادها قيام كل من "إبراهيم ا م" 39 سنة، عاطل، مقيم شبرا الخيمة، والمحكوم عليه فى 4 أحكام حبس جزئى "تبديد وإيصال أمانة "والمقضى فيهم بالحبس 3 سنوات و8 شهور، و"أسامة ع ع" 38 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى 3 أحكام حبس جزئى "تبديد" والمقضى فيهم بالحبس سنتين وشهر.

وكان بصحبتهم كل من "أيمن ا س" 45 سنة، عاطل، و"محمد ر م" 27 سنة، عاطل، و"مختار ا ى" 50 سنة، عاطل، بالاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من دائرة قسم شرطة الحدائق مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطهم أثناء استقلالهم السيارات أرقام 127 ماركة كيا سيراتو 88629 سوزوكى فان، وشيفرولية لانوس، بشارع مصر والسودان دائرة القسم.

وتفتيش السيارات تم ضبط بحوزتهم 1,000,000 قرص مخدر "مليون قرص مخدر"، و26 سلاحا ناريا عبارة عن "26 فرد خرطوش" ومبلغ 2035 جنيها و6 هواتف محمولة، بمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأنهم كانوا فى طريقهم لترويج البضاعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.