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المقاتلات الكندية نفذت الأحد آخر غارة لها ضد "داعش"

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المقاتلات الكندية نفذت الأحد آخر غارة لها ضد "داعش" المقاتلات الكندية نفذت الأحد آخر غارة لها ضد "داعش"

>أعلنت كندا أمس الأربعاء ان مقاتلاتها من طراز اف-18 نفذت الاحد آخر غارة لها ضد تنظيم داعش قرب بغداد، منهية بذلك مهمتها فى اطار التحالف الدولى ضد الارهابيين فى سوريا والعراق تنفيذا لوعد انتخابى قطعه رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وقالت وزارة الدفاع الكندية ان هذه الغارة الأخيرة استهدفت "موقعا قتاليا" للتنظيم الإرهابى قرب مدينة الفلوجة يوم الأحد فى حين ان آخر طلعة لهذه الطائرات جرت الاثنين ولكن لم تتخللها اى غارة.

وكان ترودو أعلن الاسبوع الماضى ان بلاده ستوقف ضرباتها الجوية التى تستهدف تنظيم داعش فى سوريا والعراق وستعيد مقاتلاتها الست إلى البلاد بحلول 22 فبراير الجارى.

ويأتى هذا الإعلان غداة تصريح وزير الدفاع الكندى هارجيت ساجان أمام البرلمان بأن أوتاوا نشرت فى شمال العراق أربع مروحيات عسكرية لمؤازرة جنودها الذين يتولون فى هذا البلد مهام تدريبية والذين قررت مضاعفة عددهم ثلاث مرات ليصل إلى 210 عسكريين بعد سحب المقاتلات الست.

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