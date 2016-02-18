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المغرب يعلن عن ظهور أول حالة لفيروس "أنفلونزا الطيور"

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المغرب يعلن عن ظهور أول حالة لفيروس "أنفلونزا الطيور" المغرب يعلن عن ظهور أول حالة لفيروس "أنفلونزا الطيور"

>قالت مصادر رسمية أمس الأربعاء إن السطات المغربية أطلقت برنامجا للتلقيح الوقائى ضد فيروس "إش 9 إن2" فى جميع وحدات الدواجن بالبلاد وأعطى الترخيص لشركات الادوية البيطرية لإستيراد اللقاح بعد الاعلان عن ظهور أنفلونزا الطيور لأول مرة فى المغرب.

وقال بلاغ من المكتب الوطنى للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "رسمى" انه وضع بالتشاور مع "الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن" لمنتجى ومربى الدواجن "برنامجا لمحاربة أنفلونزا الطيور قليل الضراوة بضيعات الدواجن والذى يهدف إلى الحد من الاثار السلبية للمرض بهدف التقليل من الوفيات وإنخفاض القدرات الإنتاجية".

وأضاف البلاغ قائلا "التحريات المخبرية التى أجراها المكتب فى 800 وحدة للدواجن فى مناطق مختلفة من البلاد أكدت وجود هذا الفيروس لأول مرة بالمغرب".

وقال البلاغ إن الاجراءات الوقائية تشمل "تعزيز إجراءات السلامة البيولوجية والنظافة فى وحدات الدواجن بما فى ذلك وسائل نقل الدواجن بالتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكى إلى جانب وضع نظام للمراقبة الصحية لتتبع وتقييم فعالية البرنامج الصحى المعتمد".

واضاف قائلا "البرنامج يهدف إلى التحكم فى العوامل التى تسببت فى إنتشار هذا المرض فى عدة مناطق من البلاد بما فى ذلك إعادة تنظيم تسويق الدواجن الحية التى يجب أن تذبح فى المجازر المعتمدة كما هو الحال فى معظم البلدان المتقدمة فضلا عن تعزيز التأطير الصحى بضيعات الدواجن".
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