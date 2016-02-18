أخبار عاجلة

الأخبار - بابا الفاتيكان يدين الحادث الإرهابى بكنيسة مارجرجس بطنطا -
الأخبار - المدير المناوب لمستشفى طنطا الجامعي : وصل عدد الوفيات إلى 18 والمصابين يفوق الـ 30 -
انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد -
بالصور.. محافظ أسوان يتفقد خدمات تأمين الكنائس وينفي وقوع أي أعمال إرهابية -
بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يقدم العزاء في ضحايا تفجير كنيسة طنطا -
نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة -
بالصور.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية بمدرية أمن الغربية -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تأجيل محاكمة "اللبان" وآخرين فى "الرشوة الكبري" لـ13 مايو -
سيدة قبطية غاضبة في محيط انفجار المرقسيةبالأسكندرية "هو ده الدين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جهاز القاهرة الجديدة يطرح مزايدة على قطع أراضى بمساحات تبدأ من 36 فدانا

Google+ Print
جهاز القاهرة الجديدة يطرح مزايدة على قطع أراضى بمساحات تبدأ من 36 فدانا جهاز القاهرة الجديدة يطرح مزايدة على قطع أراضى بمساحات تبدأ من 36 فدانا
أكد المهندس علاء عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، أنه تم تحديد موعد 4 مارس المقبل لإجراء المزايدة على 4 قطع أراضى بمساحات تبدأ من 36 فدان وتصل لـ58 فدان، نشاط عمرانى متكامل، والتى تم طرحها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف المهندس علاء عبد العزيز، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن سعر المتر يبدأ بـ4310 جنيه ويصل لـ4450 جنيه، وذلك طبقا لمساحة وموقع كل قطعة أرض، مشيرا إلى أن المزايدة ستكون على أعلى مقدم وليس على السعر.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح 64 قطعة أرض بنظام الشباك الواحد، بنشاط عمرانى متكامل فى 20 مدينة جديدة، بمساحات من 3.5 فدان حتى 106 أفدنة.

وأكد وزير الإسكان أنه تم بيع نحو 417 كراسة شروط، مشيراً إلى أن مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر الأعلى مبيعا، حيث تأتيان فى مقدمة المدن التى عليها إقبال فى شراء كراسات الشروط.


>- بالصور.. رئيس مدينة القاهرة الجديدة يكشف: لأول مرة تصل موازنة الجهاز لـ6.4 مليار جنيه.. و350 مليونا لإعادة هيكلة الطرق لخدمة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.. ونواجه الروتين والبيروقراطية بتجديد الدماء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365