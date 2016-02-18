54% من القراء يتوقعون نجاح وزارة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح جهود وزارة الأوقاف بشأن تجديد الخطاب الدينى؟"، توقع غالبية القراء نجاح جهود وزارة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى.

وتوقع 54% من القراء نجاح جهود وزارة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى، بينما استبعد 44% من القراء نجاح جهود وزارة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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