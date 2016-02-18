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الخارجية: مصر تدين تفجير أنقرة وتقدم التعازى للشعب التركى فى الضحايا

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الخارجية: مصر تدين تفجير أنقرة وتقدم التعازى للشعب التركى فى الضحايا الخارجية: مصر تدين تفجير أنقرة وتقدم التعازى للشعب التركى فى الضحايا
أدان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأشد العبارات، التفجير الإرهابى الذى وقع مساء أمس الأربعاء فى العاصمة التركية أنقرة، والذى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الجيش التركى والمدنيين، معربا عن تعازى جمهورية العربية للشعب التركى ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت الداعى لتكاتف المجتمع الدولى فى مواجهة هذه الظاهرة البغيضة، التى تستهدف النيل من استقرار الشعوب وسلامتها حول العالم، دون تمييز بين عرق أو دين.


>- بالفيديو.. كاميرا مرورية ترصد لحظة حادث أنقرة وانفجار السيارة المفخخة
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