مستشار عسكري يمني يدعو جيش الانقلاب للانضمام إلى الشرعية

دعا مصدر عسكري يمني جميع الضباط والأفراد في القوات المسلحة اليمنية والمغرر بهم والذين لايزالون يقاتلون في صفوف الانقلابيين إلى العودة إلى جادة الصواب والانضمام إلى إخوانهم في قوات الشرعية دفاعا عن اليمن الكبير والذي يتسع لجميع أبنائه.

وطلب مستشار رئيس الأركان والمتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن سمير الحاج من أفراد الجيش اليمني السابق بأن لا يقفوا على الحياد في معركة التحرير الجارية بين قوات الشرعية ومتمردي الحوثي وفلول قوات المخلوع صالح.

وقال في هذا الصدد: «بعد الانتصارات الأخيرة لقوات الشرعية والمقاومة لم يعد لمنتسبٍ للجيش اليمني أن يقف على الحياد، فالأمور باتت واضحة للعيان والالتحاق بالجيش الشرعي أصبح واجبا تحتمه مصلحة الوطن ليكون الجميع مشاركا في التحرير ورافضا للانقلاب الحوثي».

وأضاف «جميع الذين في منازلهم من أبناء القوات المسلحة والأمن عليهم الاستجابة لنداء الواجب التي تحتمه عليهم اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد والانضواء تحت راية الشرعية والمقاومة الشعبية حتى يتم تجنيب البلاد ويلات الحرب التي يدفعنا إليها المغامرون والمقامرون من أتباع الحوثي وصالح»٠

واختتم العميد سمير الحاج حديثه بالقول: «أدعو الجميع إلى تغليب مصلحه الوطن واعتبارها فوق كل اعتبار آخر فهذه المرحلة تعد فرصة سانحة للجميع لإثبات الولاء المطلق لله ثم للوطن ولا يجوز إضاعتها خاصة مع اقتراب موعد النصر ودحر الانقلاب وآثاره الكارثية التي أدخل البلاد فيها».