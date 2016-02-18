بالصور.. مدينة "المستقبل" بالاسماعيلية تحاصرها المياه الجوفية وتلال القمامة

تراكم القمامة

تقع مدينة المستقبل على مدخل محافظة الإسماعيلية أمام المنطقة الصناعية على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى وتضم مايزيد عن 75 ألف نسمة وعلى بعد 15 كيلو فقط من مدينة الإسماعيلية ويعانى أهالى مدينة المستقبل من انهيار منظومة الخدمات فى المدينة.>يقول محمود عبدالعاطى موظف أن مياه الصرف الصحى تغرق عددًا كبيرًا من الشوارع فى المدينة بشكل سيئ يعجز فيه الأهالى عن السير، خاصة شارع مدرسة 25 يناير الإعدادية وشارع بنك مصر ، وهو ما يعرض حياة المواطنين لخطر وفى الفتر الأولى للمدينة كانت هناك شركة للنظافة حملت على عاتقها مسئولية تجميل وتنظيف المدينة باشتراك شهرى لكن سرعان ماختفت الشركة وساءت أوضاع المدينة.

وتراكمت أكوام القمامة وانتشرت حتى وصلت إلى مداخل العمارات.

انعدام الإنارة والغياب الأمنى

>ويؤكد محسن محمد مدرس على أنه لا يمكن لأى فرد التواجد بالمنطقة بعد السادسة مساءا، فالشوارع مظلمة وأعمدة الإنارة متهالكة وهو ما يمنح الفرصة لممارسة أعمال السرقة بالإكراه وتعاطى المخدرات ويساعد فى انتشار الجرائم خاصة مع انعدام التواجد الأمنى واقتصار حماية المنطقة على نقطة شرطة لا تكفى المهام الأمنية المكلفة بها.

ويضيف حسن احمد سعيد من اهالى المنطقة أن الموقع المخصص منذ عام 2010 لإقامة مركز شباب ليكون متنفسا لممارسة أبناء المدينة للأنشطة الرياضية على مساحة 3 أفدنة، تحول إلى مكان لإلقاء الردش ومخلفات مواد البناء وحرق النفايات والمواد البلاستيكية وانبعاث روائحها الضارة، ووجود تلال المخلفات كعائق أمام الحركة.

مساكن ايجيكو

حى رابع

حملات مستمرة لرفع القمامة

>ويضيف محمد الخميسى أن مساكن "ايجيكو" الواقعة بنطاق المدينة والتى تضم 1645 وحدة سكنية تحولت من منطقة مميزة إلى أخرى تفتقد جميع الخدمات بالرغم من تحصيل مبلغ 5 جنيهات للنظافة و6 جنيهات للصرف الصحى، ومع ذلك تتراكم كلاهما أمام المساكن لوجود خطأ فنى فى مواسير الصرف الصحى يتسبب فى تراكم المياه بصورة دائمة.>وطالب عدد كبير من سكان المدينة بتحويلها إلى حى رابع لينضم إلى أحياء المدينة الثلاثة بدلا من تبعيتها لأبوصوير، ليتمكن أيا من سكانها مستقبلا من الترشح للمجلس المحلى ومتابعة مشاكلها، وطالبوا بإقامة قسم شرطة مستقل بدلا من النقطة التى تقع فى طابق أرضى بأحد العمارات، وتغلق أمامها الطريق المؤدى للمساكن كإجراء أمنى بجانب تراكم القمامة أمامها بشكل غير لائق، أما سكان عمارات محدودى الدخل فقد طالب بعضهم بتوصيل الكهرباء والمياه لوحداتهم لفشلهم فى مخاطبة المسئولين للتوصيل وآخرين لم يتسلموا الوحدات التى سددوا المبالغ المستحقة عليها.>من جانبه قال الأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية إن المحافظة تنظم حملات مستمرة ودورية لرفع تجمعات القمامة من المدية.

وأضاف أن حملة مكبرة الجمعة الماضية باستخدام عدد كبير من المعدات وآليات النظافة وبالاستعانة بأجهزة مجلس المدينة وعمال النظافة رفعت كميات كبيرة من القمامة ومخلفات البناء من الشارع الرئيسى لمدخل مدينة المستقبل وعدد من الشوارع الفرعية، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة العامة بالمنطقة.



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انتشار القمامة بمدينة المستقبل



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انتهاء العمر الافتراضى لمواسير المياه



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أكوام القمامة فى كل شارع بالمدينة



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عدم صيانة مواسير المياه



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منظر لعمارات المدينة



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تهالك العمارات ورشح المياه على الحوائط والأسقف



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عمارات ايجيكو وتحولت إلى بركة مياه صرف صحي



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رفع القمامة ومحاولات لإنقاذ المدينة من القمامة