الأرصاد: طقس اليوم حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا بالنسبة لهذا الوقت من العام، بارد ليلا على كافة الأنحاء، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، ومدن القناة، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة، تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.إعلان - Ads إعلان - Ads
> وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية والأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.
>وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
>- الأرصاد: طقس الغد حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء
> وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية والأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.
>وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرةالصغرى 16 العظمى 33
الإسكندريةالصغرى 15 العظمى 29
مطروحالصغرى 11 العظمى 29
بورسعيدالصغرى 15 العظمى 26
دمياطالصغرى 14 العظمى 25
بلطيمالصغرى 16 العظمى 28
الإسماعيليةالصغرى 15 العظمى 33
السويسالصغرى 16 العظمى 33
العريشالصغرى 9 العظمى 29
نخلالصغرى 8 العظمى 29
طاباالصغرى 10 العظمى 30
الطورالصغرى 15 العظمى 28
مرسى علمالصغرى 16 العظمى 33
الغردقةالصغرى 15 العظمى 34
شرم الشيخالصغرى 20 العظمى 31
رفحالصغرى 8 العظمى 28
كاترينالصغرى 10 العظمى 25.
سيوةالصغرى 15 العظمى 30
المنياالصغرى 10 العظمى 31
الفيومالصغرى 11 العظمى 31
رأس سدرالصغرى 16 العظمى 31
أبوسمبلالصغرى 17 العظمى 34
وسط الدلتاالصغرى 15 العظمى 32
أسيوطالصغرى 11 العظمى 31
سوهاجالصغرى 11 العظمى 32
الأقصرالصغرى 12 العظمى 32
أسوانالصغرى 15 العظمى 34
شلاتينالصغرى 18 العظمى 28
حلايبالصغرى 20 العظمى 25
الوادى الجديدالصغرى 16 العظمى 32
قناالصغرى 16 العظمى 32
نويبعالصغرى 20 العظمى 28
السلومالصغرى 11 العظمى 29.
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>- الأرصاد: طقس الغد حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء