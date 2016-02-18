أخبار عاجلة

الأخبار - بابا الفاتيكان يدين الحادث الإرهابى بكنيسة مارجرجس بطنطا -
الأخبار - المدير المناوب لمستشفى طنطا الجامعي : وصل عدد الوفيات إلى 18 والمصابين يفوق الـ 30 -
انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد -
بالصور.. محافظ أسوان يتفقد خدمات تأمين الكنائس وينفي وقوع أي أعمال إرهابية -
بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يقدم العزاء في ضحايا تفجير كنيسة طنطا -
نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة -
بالصور.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية بمدرية أمن الغربية -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تأجيل محاكمة "اللبان" وآخرين فى "الرشوة الكبري" لـ13 مايو -
سيدة قبطية غاضبة في محيط انفجار المرقسيةبالأسكندرية "هو ده الدين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء الأرصاد: طقس اليوم حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا بالنسبة لهذا الوقت من العام، بارد ليلا على كافة الأنحاء، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، ومدن القناة، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة، تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
> وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية والأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.
>وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة

الصغرى 16 العظمى 33

الإسكندرية

الصغرى 15 العظمى 29

مطروح

الصغرى 11 العظمى 29

بورسعيد

الصغرى 15 العظمى 26

دمياط

الصغرى 14 العظمى 25

بلطيم

الصغرى 16 العظمى 28

الإسماعيلية

الصغرى 15 العظمى 33

السويس

الصغرى 16 العظمى 33

العريش

الصغرى 9 العظمى 29

نخل

الصغرى 8 العظمى 29

طابا

الصغرى 10 العظمى 30

الطور

الصغرى 15 العظمى 28

مرسى علم

الصغرى 16 العظمى 33

الغردقة

الصغرى 15 العظمى 34

شرم الشيخ

الصغرى 20 العظمى 31

رفح

الصغرى 8 العظمى 28

كاترين

الصغرى 10 العظمى 25.

سيوة

الصغرى 15 العظمى 30

المنيا

الصغرى 10 العظمى 31

الفيوم

الصغرى 11 العظمى 31

رأس سدر

الصغرى 16 العظمى 31

أبوسمبل

الصغرى 17 العظمى 34

وسط الدلتا

الصغرى 15 العظمى 32

أسيوط

الصغرى 11 العظمى 31

سوهاج

الصغرى 11 العظمى 32

الأقصر

الصغرى 12 العظمى 32

أسوان

الصغرى 15 العظمى 34

شلاتين

الصغرى 18 العظمى 28

حلايب

الصغرى 20 العظمى 25

الوادى الجديد

الصغرى 16 العظمى 32

قنا

الصغرى 16 العظمى 32

نويبع

الصغرى 20 العظمى 28

السلوم

الصغرى 11 العظمى 29.

موضوعات متعلقة:


>- الأرصاد: طقس الغد حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب