مصدر أمنى: مطلقى النار على كمين المرازيق هما المتورطين فى استهداف سيارة شرطة بأبو النمرس

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزه، أن مرتكبى حادث الهجوم الإرهابى على كمين المرازيق بالبدرشين مساء أول أمس الثلاثاء، والذى أسفر عن إستشهاد أمين شرطة وإصابة إثنيين أخريين هما ذات الشخصين المتورطين فى إرتكاب عدة عمليات إرهابية بالجيزه فى الأونة الأخيرة منها الهجوم على سيارة شرطة أعلى كوبرى زويل بأبو النمرس مما أسفر عن إستشهاد 4 أفراد شرطه والهجوم ايضا على مكتب بريد بالبدرشين مما أسفر عن إستشهاد خفير نظامى بالإضافة إلى الهجوم على نقطة امنية تابعة لهيئة الطرق والكبارى إعتقادا انها تابعة لوزارة الداخليه مما أسفر عن إستشهاد فرد أمن وإصابة أخريين.

وأضاف المصدر أن الأسلوب الذى يتبعه المتهمين ثابت فى إرتكابهما كافة الجرائم المتورطين بها، حيث يستقلان دراجه بخاريه بدون لوحات معدنيه ويحمل أحدهم بندقيه اليه ثم يطلق الرصاص بعشوائية تجاه أفراد شرطه الكمين ويستوليان على الأسلحة النارية الميرى ويفرا هاربين

وأشار المصدر إلى أن المتهمين يستهدفان الأكمنة الأمنية الثابتة لتنفيذ الهجوم، وأنه حتى الأن لم يتم الكشف عن هويتهما، مؤكدا أن هناك فريق بحث تم تشكيله منذ فترة طويلة مهمته إجراء التحريات بالتنسيق مع الأمن الوطنى للتوصل لهوية المتهمين.

كان مجهولين يستقلان دراجة بخارية قد أطلقا الرصاص على قوة التأمين المعينة بنقطة الميزان بطريق أسيوط الزراعى فى نطاق مركز البدرشين مما أسفر عن إستشهاد أمين الشرطة أحمد السيد الغاوى، من قوة مركز شرطة البدرشين، وإصابة كل من أمين الشرطة أحمد محمد سيد سلام وأمين الشرطة عثمان حسين توفيق، من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة.