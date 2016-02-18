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أستاذ جراحة أطفال: إذا استمر الفتق السرى سنتين يجب علاجه جراحيًا

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أستاذ جراحة أطفال: إذا استمر الفتق السرى سنتين يجب علاجه جراحيًا أستاذ جراحة أطفال: إذا استمر الفتق السرى سنتين يجب علاجه جراحيًا
كثير من الأطفال حديثى الولادة حول العالم يعانون من وجود جزء بارز من السرة وهو ما يسمى بالفتق السرى وهو فى كثير من الأحيان يلتئم من تلقاء نفسه.

وفى هذا السياق، كشف الدكتور سامح عبد الحى، أستاذ واستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، ورئيس وحدة جراحة الأطفال بمستشفى عين شمس، عن أن 30% من أطفال يعانون من الفتق السرى وهو أمر طبيعى يحدث للأطفال نتيجة ضعف عضلات البطن.

وأوضح رئيس وحدة جراحة الأطفال، أن 98% من الأطفال الذين يعانون من الفتق السرى يتم شفاؤهم طبيعيًا، لافتًا إلى أنه إذا لم يلتئم الفتق السرى من تلقاء نفسه خلال سنتين من العمر يجب الخضوع إلى التدخل الجراحى.

وأضاف أن الطرق المروجة لإخفاء الفتق السرى مثل: "لزقة السرة" و"حزام السرة"، هذه كلها لا تجدى نفعًا على الإطلاق بل يمكن أن تسبب مغصًا وآلام للطفل.

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مصر 365

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