"الزراعة": تحصين 1.9 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال شهر

كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن تحصين 1.9 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال شهر يناير الماضى، منها تحصين 898 ألف ماشية ضد مرض الحمى القلاعية،و782 ألف رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع، و52 ألف رأس ماشية ضد جدرى الاغنام، و127 ألف حيوان ضد جدرى الماشية ،و 56 ألف حيوان ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجارى استكمال باقى التحصينات .

وناشد تقرير الخدمات البيطرية، كافة مربى الماشية بالتوجه إلى الوحدات البيطرية لتحصين رؤوس الماشية الخاصة بهم بالمجان من مرتين إلى 3 مرات سنويا،وذلك بعد توفير الاعتمادات المالية الخاصة بالتحصينات،ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم التقاعس عن الاستجابة للجان التحصين ولجان التقصى وسحب عينات الدم وتقديم المعلومات الدقيقة عند معاينة الحالات المرضية .

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