مصادر: النيابة العامة تتابع سيناريوهات مقتل "رجينى" مع نظيرتها فى إيطاليا

كشف مصادر بالنيابة العامة أن النائب العام، يتابع عن طريق مكتب التعاون الدولى، آخر التحقيقات و التطورات مع نظرائهم فى إيطاليا، لكشف غموض حادث مقتل الشاب الإيطالى "جوليو ريجينى" ، وإلقاء جثته بطريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوى.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة المصرية، و نظيرتها بإيطاليا تجمع كل الخيوط والأدلة الممكنة من أجل التوصل إلى مرتكب الجريمة ، بالإضافة إلى فحص التقارير الإعلامية المطروحة فى مصر و إيطاليا ، مؤكدة أن عملية تعذيب "ريجينى" و قتله قام بها عملاء سريين، وفى الأغلب تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية من أجل إحراج الحكومة المصرية ، خاصة وأن التوقيت الذى تم العثور فيه على الجثة، تزامن مع زيارة أكبر وفد اقتصادى إيطالى إلى مصر .

- صحف إيطالية: أيدى الإخوان الخفية وراء مقتل الشاب الإيطالى.. وعملية التعذيب قام بها عملاء سريون.. وتزامن الجريمة مع زيارة وزيرة التنمية الإيطالية هدفه إحراج النظام المصرى وضرب علاقات القاهرة وروما