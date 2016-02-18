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مصادر: النيابة العامة تتابع سيناريوهات مقتل "رجينى" مع نظيرتها فى إيطاليا

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مصادر: النيابة العامة تتابع سيناريوهات مقتل "رجينى" مع نظيرتها فى إيطاليا مصادر: النيابة العامة تتابع سيناريوهات مقتل "رجينى" مع نظيرتها فى إيطاليا
كشف مصادر بالنيابة العامة أن النائب العام، يتابع عن طريق مكتب التعاون الدولى، آخر التحقيقات و التطورات مع نظرائهم فى إيطاليا، لكشف غموض حادث مقتل الشاب الإيطالى "جوليو ريجينى" ، وإلقاء جثته بطريق ـ الإسكندرية الصحراوى.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة المصرية، و نظيرتها بإيطاليا تجمع كل الخيوط والأدلة الممكنة من أجل التوصل إلى مرتكب الجريمة ، بالإضافة إلى فحص التقارير الإعلامية المطروحة فى مصر و إيطاليا ، مؤكدة أن عملية تعذيب "ريجينى" و قتله قام بها عملاء سريين، وفى الأغلب تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية من أجل إحراج المصرية ، خاصة وأن التوقيت الذى تم العثور فيه على الجثة، تزامن مع زيارة أكبر وفد اقتصادى إيطالى إلى مصر .


>- صحف إيطالية: أيدى الإخوان الخفية وراء مقتل الشاب الإيطالى.. وعملية التعذيب قام بها عملاء سريون.. وتزامن الجريمة مع زيارة وزيرة التنمية الإيطالية هدفه إحراج النظام المصرى وضرب علاقات القاهرة وروما
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مصر 365

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