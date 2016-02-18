طحنون بن محمد: القيادة الرشيدة تعزز رسالة "الشؤون الإسلامية"

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، أن القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز رسالة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في المجتمع، مشيراً إلى أن ازدهار عمارة المساجد لها الأولوية والاهتمام الكبير وسط مشاريع النهضة العمرانية في الدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مبنى فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وسط المركز الإداري في مدينة العين، ويعد المبنى الجديد معلماً حضارياً من الطراز الإسلامي المميز يضاف إلى النسيج العمراني للدوائر الحكومية المحيطة بالمنطقة.

دعم

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية، إن المبنى يعبر عن هوية الهيئة من خلال طابعه الإسلامي المميز، وبالدعم الكبير من القيادة الرشيدة وضعت الهيئة في خطتها لهذا العام، الذي يليه إنجاز المباني المماثلة لهذا في كافة مناطق الدولة وبنفس الروح والطراز والهوية الحضارية؛ وقد روعي في تصميم هذا المبنى توفير الطاقة والراحة، وأن يكون صديقاً للبيئة.

والمبنى يتسع لنحو 250 موظفاً، وهو مكون من الطابق الأرضي وفوقه طابقان، ومجهز بكافة الخدمات والمكاتب والقاعات الحديثة الطراز.