الإهمال الطبى عرض مستمر.. طبيبان يتركان "فوطتين" داخل بطن مريضة

واقعة جديدة من وقائع الإهمال الطبى المستمرة داخل المستشفيات، والمتمثلة بترك طبيبين فوط طبية داخل بطن ربة منزل كانت تجرى عملية جراحية، مما أدى إلى شعورها بحالة إعياء شديدة تسببت فى كشف الواقعة، وهو ما دفع الزوج لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيبين.

الزوج "مجدى.أ.س" أكد أن زوجته قامت بإجراء عملية جراحية لإزالة مرارة وحصاوى على الكلى داخل قسم الجراحة بمستشفى حكومى بالقاهرة منذ أيام، وعادت إلى منزلها عقب انتهاء العملية.

وأشار الزوج إلى أنه فوجئ بعد أيام بشعور زوجته "آمال.أ.ف" بحالة إعياء شديدة، وهو ما دفعه لاصطحابها وعرضها على مركز أشعة، للاطمئنان على حالتها الصحية، إلا أنه اكتشف من خلال الأشعة وجود 2 فوطة طبية داخل بطن زوجته تركها الأطباء أثناء إجراء العملية الجراحية ببطن زوجته.

وعلى الفور قام الزوج بحجز زوجته داخل مستشفى آخر والتى أكدت ما جاء بالأشعة، وهو ما دفع الزوج لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشفى، مؤكدا أنه حرر محضر رسمى اتهم خلاله الطبيبين "م.م"، و"م.أ"، بالإهمال الطبى فى حالة زوجته، وترك الفوط الطبية داخل بطنها، مطالبا بسرعة التحقيق معهما لما ارتكباه فى حق زوجته.